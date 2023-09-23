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Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве - ГОРНЯК22
23.09.2023

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Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве

ГОРНЯК2201 mins

Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото

Американский журналист Джексон Хинкл, посетивший Россию, рассказал в своем блоге на YouTube, что ему понравилось изучать историю страны.«

"Я получал от людей здесь только позитив, сходил в музей Второй мировой войны, который называется Музеем Победы. Они услышали, что я говорил на английском у входа, и устроили мне специальную экскурсию, дали головной убор советского солдата времен Второй мировой. Эти люди прекрасны. Я думаю, народная дипломатия — отличная идея", — сказал Хинкл.

По его мнению, дружба между русскими и американцами реальна. Хинкл также пообещал и дальше делиться впечатлениями от поездки в Москву.

Ранее в России побывал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, которого удивил уровень развития цифровых технологий в стране. Офицер также отметил бум строительства зданий и инфраструктуры. По его словам, после ухода западных компаний из России в нее стали инвестировать миллиарды долларов предприниматели из Китая, Индии и других государств.

Взято отсюда
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