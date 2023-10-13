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Анонс начала соревнований с участием алтайских спортсменов в период с 16 по 22 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

– 18 октября – Чемпионат России – Суперлига. Регулярный чемпионат. БК «Тамбов» (Тамбовская область) – БК «Барнаул» (Алтайский край), СК «Победа», г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 146г.

– 18-20 октября – Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири», СК «Обь», г. Барнаул, ул. Папаницев, 96.

– 18-22 октября – Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек до 17 лет, г. Заринск, МАУ «Спорт», ул. Союза-Республик, 22/1.

– 21 октября – Чемпионат и первенство Алтайского края по рукопашному бою, клуб «Эланс», г. Барнаул, ул. Геблера, 33б.

– 21 октября – Краевые соревнования по боулингу, ТЦ «Арена», г.Барнаул, Павловский тракт, 188.

– 21-22 октября – Чемпионат России по волейболу среди мужчин сезона 2023/2024. Высшая лига «А», «Университет» – «Кама» (Пермь), СК «Победа», г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 146г.

– 22 октября – Чемпионат СФО по кобудо, клуб «Эланс», г. Барнаул, ул. Геблера, 33б.

– 22 октября – «Всероссийская хоккейная лига – Кубок Шелкового пути» (ВХЛ-А) сезона 2023/2024, «Динамо-Алтай» – «Нефтяник» (Альметьевск), МСК «Титов Арена», г. Барнаул, проспект Социалистический, 93.

©️minsport22

Взято отсюда
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