21.10.2023

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Анонс соревнований с участием алтайских спортсменов с 23 по 29 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

25-28 октября – Краевые соревнования по боксу памяти тренеров и боксеров Алтайского края, СК «Торпедо», г. Рубцовск, ул.Калинина, 21.

26 октября – Чемпионат России – Суперлига. Регулярный чемпионат. БК «Иркут» (Иркутск) – БК «Барнаул» (Алтайский край), ДС «Труд», г. Иркутск, ул.Ленина, 48.

26 октября – «Всероссийская хоккейная лига – Кубок Шелкового пути (ВХЛ-А) сезона 2023/2024», «Динамо-Алтай» – «Барс» (Казань), МСК «Титов Арена», г. Барнаул, пр.Социалистический, 93.

26-29 октября – Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотой Алтай», СК «Победа», г. Барнаул, ул.А.Петрова, 142.

28 октября – Чемпионат и первенство Алтайского края по карате, СК «Заря», г. Бийск, ул.Радищева, 20/2.

28 октября – «Всероссийская хоккейная лига – Кубок Шелкового пути (ВХЛ-А) сезона 2023/2024», «Динамо-Алтай» – «Дизель» (Пенза), МСК «Титов Арена», г. Барнаул, пр.Социалистический, 93.

28-29 октября – Краевые соревнования по легкой атлетике, АУОР, г. Барнаул, ул.Тимуровская, 15.

29 октября – Всероссийские соревнования по футболу среди мужчин второго дивизиона футбольной национальной лиги сезона 2023-2024 (ФНЛ-2), Группа 4, «Дивизион Б», «Динамо Барнаул» – «Торпедо Миасс» (Челябинская область), стадион «Динамо», г. Барнаул, ул.Никитина, 55.

29 октября – Чемпионат России – Суперлига. Регулярный чемпионат БК «Динамо» (Владивосток) – БК «Барнаул» (Алтайский край), СК «Олимпиец», г. Владивосток, ул.Батарейная, 2.

Болеем за наших!

Взято отсюда
новости Локтевский

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