Фото: Евгения Кочеткова

Владельцы дачных участков в садоводствах “Росинка” и “Мелиоратор” на протяжении более чем 10 лет пытаются добиться ремонта дороги, ведущей к СНТ. “Толк” разобрался в деталях непростой истории

Дачники из СНТ “Росинка” и “Мелиоратор” на прошлой неделе провели пикет. Люди потребовали отремонтировать единственную дорогу, ведущую к садоводствам. Около 12 лет они добиваются от властей Барнаула проведения необходимых работ. Все это время по ямам ездят не только машины, но и автобусы единственного дачного маршрута. Контракт на его обслуживание истекает 15 октября. И люди не уверены, что в следующем году среди перевозчиков найдутся желающие заключать новый. В суть ситуации мы вникли вместе с участниками спора и экспертами.

То яма, то канава

Дорога, о которой идет речь, протянулась от Змеиногорского тракта к поселку Центральному. Как рассказала председатель СНТ “Росинка” Татьяна Мазанова, ее построили еще в советское время, когда садоводства как такового еще не было. Сформировалось оно в начале 1990-х.

Дорога протянулась более чем на 4 км. Из них 1,7 км приходятся на жизненно важный для СНТ “Росинка” и “Мелиоратор” участок. Именно это расстояние отделяет конечную дачную остановку от тракта с его ровным асфальтом, разметкой и дорожными знаками.

И если раньше это была крепкая и хорошая дорога, то сейчас она представляет собой весьма удручающее зрелище. Она изрыта ямами разной глубины и протяженности. Некоторые из них простираются почти на всю ширину полотна. Ехать по ней можно только крадучись, а местами съезжая колесами на обочину.

Так двигаются не только автомобили, но и автобусы единственного садоводческого маршрута №111. Он идет от площади Спартака до остановки “Росинка“. Сейчас ее обслуживает компания “Фрайбус-Т” Владимира Заволокина. Как пояснил “Толку” перевозчик, он не видел дорогу, да и от водителей негативных отзывов не слышал. В свете работы по контрактной системе гадать о судьбе маршрута в следующем году смысла не видит.

“У нас заключен контракт, который действует до 15 октября. Кто будет работать в следующем году, будет ясно после проведения аукциона. Поэтому вопрос лучше адресовать в администрацию города, в комитет по транспорту“, – справедливо заметил Владимир Заволокин.

Пока же работа садоводческого маршрута “организована в плановом режиме”, ответили нам в мэрии Барнаула.

Что касается садоводов, то они не раз слышали негативные отзывы от водителей автобусов и опасаются, что из-за плохого состояния дороги в следующем году никто из перевозчиков просто не захочет участвовать в аукционе на обслуживание маршрута.

“Автобусники как-то сказали, что если мы не решим вопрос с дорогой, то они не будут сюда ездить. И это большая проблема, особенно для бабушек и дедушек“, – отметил председатель “Мелиоратора” Иван Палий.

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Между тем только в садоводстве “Росинка” 725 дач, у владельцев большей части которых нет собственного транспорта. И добраться до СНТ они могут только на автобусе, рассказала председатель садоводства. Причем львиная доля из них – пожилые люди.

Еще 976 домовладений зарегистрировано в СНТ “Мелиоратор“. Здесь ситуация схожая: большая часть членов садоводства – пожилые горожане, которые приезжают сюда на общественном транспорте.

“Людей много, им очень нужны автобусы. Весь сезон машины ездят битком набитые. Страшно представить, что будет, если мы из-за дороги лишимся своего маршрута“, – посетовала Татьяна Мазанова.

Некоторые садоводы живут в своих домах на приусадебных участках круглый год. Есть среди них и люди почтенного возраста, которым регулярно требуется помощь медицинских работников. В том числе и поэтому “Росинка” и “Мелиоратор” сами и за свой счет чистят дорогу в зимнее время. Как отметили председатели, городской грейдер здесь – весьма нечастый гость.

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Председатель “Росинки” вспоминает: дорога оказалась “не у дел” после развала Советского Союза.

“Ее никто не ремонтировал, но она еще долго держалась, после чего сдалась и начала разрушаться. На должность председателя СНТ “Росинка” меня избрали в 2008 году, а через три года – в 2011-м – мне пришел любопытный документ, в котором нас обязывали отремонтировать полотно за свой счет”, – рассказала она.

Бумага пришла от действующего тогда перевозчика “БарнаулПассажирТранс”. Более 12 лет назад предприятие обслуживало маршрут №111. В документе говорилось о том, что комиссия в составе представителей администрации города, ГИБДД и перевозчика обследовала дорогу и признала ее негодной: “Дорожное покрытие не удовлетворяет требованиям безопасности дорожного движения“.

“В связи с вышеизложенным предлагаю вам в срок до 10 мая 2011 года произвести ямочный ремонт дорожного покрытия. В случае невыполнения данного ремонта движение автобуса маршрута №111 будет прекращено“, – говорилось в документе.

При этом дорога всегда имела городское значение, уверена Мазанова. Она соединяла поселок Центральный со Змеиногорским трактом еще со времен, когда тот был совхозом “Барнаульским”.

“При чем тут мы – непонятно. И почему произвести ремонт обязали именно нас, я тоже до сих пор не могу взять в толк. Дорога никогда напрямую не относилась к садоводству. Если разобраться, мы здесь с боку припека“, – рассказала женщина.

Она добавила, что с этого письма и началась затяжная борьба за ремонт дороги и сохранение маршрута. За эти годы много изменилось: сменились представители органов городской власти и местного самоуправления, а некогда бесхозная дорога оказалась в реестре инфраструктурных объектов Барнаула, где и пребывает по сей день.

“Дорога, ведущая к СНТ “Мелиоратор” и СНТ “Росинка“, с 2017 года находится на балансе комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула”, – пояснили “Толку” в мэрии города.

Расстановка приоритетов

Между тем в Барнауле дорожная инфраструктура активно развивается, особенно в последние годы, отметил депутат Барнаульской гордумы Павел Авкопашвили, в чей территориальный округ входит, в том числе, СНТ “Росинка“.

В частности, каждый год городские власти направляют средства не только на капремонт дорожной сети, но и на строительство новых ее веток. Делается это как в центре, так и на периферии краевой столицы.

“В 2023 году только в Центральном районе отремонтировали пять участков сельских и поселковых дорог, а также дорожной сети на территории частного сектора. Насколько я могу понимать, речь идет о порядке шести километров. В моем округе были приведены к нормативу отрезки дорог по улицам Полевой и Придорожной в поселке Лебяжьем и улице Промышленной в поселке Центральном. Уверен, что перемены к лучшему ждут и дорогу, ведущую через СНТ “Росинка“. Думаю, это только вопрос времени. Возможно, даже ближайшего будущего”, – рассказал депутат.

Народный избранник напомнил, что власти города просто обязаны расставлять приоритеты в рамках заложенного бюджета.

“Часто выбор бывает непростым. Для жителей все без исключения дороги имеют одинаково важное значение. Тем не менее есть дорожные сети с наибольшей интенсивностью движения, где ходит общественный транспорт, где расположены важные социальные объекты. И администрация обязана поставить их в приоритет“, – резюмировал депутат.

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На этом участке будет построена совершенно новая дорога протяженностью 700 метров и шириной 14 метров. Согласно условиям контракта объект должен быть полностью завершен до 15 июля 2024 года

Неизменным же оставалось одно – несмотря на все обращения садоводов, дорогу не ремонтировали, отметила Татьяна Мазанова. Чиновники ссылались на дефицит бюджета. Но в 2016 году лед, казалось, тронулся.

“Ремонт дороги включен в программу развития пригородной зоны до 2017 года“, – было сказано в ответе на обращение председателя СНТ “Росинка“, который пришел из администрации Центрального района.

Но в программу полотно так и не попало, а Татьяна Мазанова решила пойти на принцип и снова отправилась по инстанциям. В этом году женщина даже дошла до прокуратуры, где инфраструктурному объекту вынесли четкий вердикт.

“…Имеются повреждения в виде искажения поперечного и продольного профиля дорожного полотна, препятствующие движению транспортных средств, имеются многочисленные ямы. Выявленные нарушения включены в обобщенное представление в адрес комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула”, – говорится в одном из ответов прокуратуры Центрального района.

В Госавтоинспекции тоже признали дорогу непригодной для эксплуатации. В адрес профильного комитета была передана информация “о реализации полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и соблюдения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения”, сказано в сентябрьском ответе структуры.

При этом садоводы в 2023 году дважды (26 июня и 25 августа) обращались в интернет-приемную губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Оттуда письмо перенаправляли в городскую администрацию, и все начиналось сначала.

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Что касается городских властей, то на все ответы Мазанова год за годом получала, по ее мнению, одни и те же отписки, сделанные под копирку. Их суть сводилась к одному: денег на ремонт пока нет. Из-за этого, поделилась эмоциями женщина, иногда руки опускались. Но каждый раз ей вспоминалась фраза одного из героев советской классики кинематографии: “…за державу обидно”.

“Что меня буквально заедает в этой ситуации? Мне, как председателю СНТ, дали распоряжение в короткий срок отремонтировать дорогу, которая даже не была у нас на балансе. Грозясь при этом убрать 111-й автобус. А сами? И автобусу ездить, как оказалось, можно“, – недоумевает женщина.

Справедливости ради отметим, что сами садоводы тоже все это время не сидели на месте.

“Мы ремонтировали ее три раза. Дороги хватало года на два. Но по ней же ездят в поселок Центральный. И ладно бы легковые машины. Когда там начали строить дачный поселок, по ней зачастили МАЗы, КамАЗы, трактора – туда-сюда. Какая же дорога выдержит? Мы предложили поставить шлагбаум, но нам не разрешили. И мы прекратили ремонт за свой счет“, – поделилась опытом борьбы председатель “Росинки“.

Устав от постоянных переписок и бесконечных обращений в разные инстанции, Татьяна Мазанова решила воспользоваться советом одного из членов садоводства и провести митинг. Как и на предыдущих этапах борьбы за дорогу, “Росинку” поддержали садоводы “Мелиоратора“. А в приемной коммунистов помогли составить все необходимые документы.

В администрации одобрили мирный протест, но не в форме митинга, а в виде пикета. В минувшее воскресенье, 1 октября, на него пришли около 100 садоводов с плакатами. Суть их содержания сводилась к одному: “Садоводство “Росинка” должно иметь хорошую дорогу”.

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Корреспонденты “Толка” обратились с запросом в администрацию Барнаула. В мэрии нам ответили, что “возможность ремонта дороги, ведущей к СНТ “Мелиоратор” и СНТ “Росинка“, будет рассмотрена при подготовке плана работ на 2024 год”.

“План по текущему ремонту дорог формируется ежегодно с учетом обращений жителей, депутатского корпуса и доведенного финансирования. В приоритетном порядке в план включаются улицы с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств, основные транспортные магистрали и улицы, по которым проложены маршруты движения городского общественного транспорта, улицы с расположением социально значимых объектов, чтобы обеспечить безопасность движения на таких участках“, – пояснили в горадминистрации.

При этом барнаульцам напомнили, что они сами могут задать старт обновлению дорог, приняв участие в программе инициативного бюджетирования.

“Например, с начала года в Центральном районе новое покрытие обустроили по улице Набережной в поселке Черницк, произвели отсыпку щебнем дороги по улице Сочинской в поселке Центральном (микрорайон “Сибирь”), заасфальтировали улицу Альпийскую в пригородном поселке Южном”, – заметили в мэрии.

Городские власти напомнили, что было сделано на основании обращений жителей краевой столицы. Например, в Центральном районе, где регулярно ремонтируют дорожные сети по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” в 2023 году заасфальтировали полотно по улице Водозаборной. Ею пользуются, в том числе, члены нескольких садоводств. А в настоящее время приводят в порядок участок протяженностью более одного километра по улице Интернациональной (от проспекта Ленина до переулка Циолковского).

Взято отсюда

Горняк22