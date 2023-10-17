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Избежать неприятностей представители этого знака смогут, если выверят стратегию действий. Володина считает, что также им помогут советы опытных людей

Астролог Василиса Володина предупредила представителей одного знака зодиака о возможных неприятностях на работе. Так, ошибки Стрельцов могут привести к сложным последствиям, сообщает Teleprogramma.pro .

Володина посоветовала Стрельцам сосредоточиться на делах и выверить стратегию действий. Также астролог считает, что представителям этого знака стоит послушать советы опытных людей.

Ранее астрологи предсказали трем знакам зодиака большие деньги в октябре. Так, финансового успеха смогут добиться Раки, Львы и Девы.

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