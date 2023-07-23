Астролог рассказала, в какие периоды особенно опасно пить алкоголь
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Специалист посоветовала всем в эти дни принимать ванну с солью. Ведь соль хорошо снимает проблемы, убирает негативные заряды
Астролог Лилия Любимова заявила, что в определенные периоды категорически воспрещается пить алкоголь, сообщает 7info .
По ее словам, речь идет о лунных затмениях. В это время люди испытывают эмоциональную нестабильность.
Считается, что в период затмений грань между мирами утончается. Когда люди выпивают, то стирают эту грань еще больше. Поэтому можно притянуть к себе негативные энергии и негативные сущности.
Астролог отметила, что в эти дни можно впускать в жизнь новых людей. Поэтому если у человека начались романтические отношения, то они продлятся долгое время.
В лунные затмения важно прощать обидчиков, мириться с ними. По ее словам, в это время могут завязаться важные связи.