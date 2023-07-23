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Астролог рассказала, в какие периоды особенно опасно пить алкоголь

редактор01 mins

Фото: Vwalakte, Freepik

Специалист посоветовала всем в эти дни принимать ванну с солью. Ведь соль хорошо снимает проблемы, убирает негативные заряды

Астролог Лилия Любимова заявила, что в определенные периоды категорически воспрещается пить алкоголь, сообщает 7info .

По ее словам, речь идет о лунных затмениях. В это время люди испытывают эмоциональную нестабильность.

Считается, что в период затмений грань между мирами утончается. Когда люди выпивают, то стирают эту грань еще больше. Поэтому можно притянуть к себе негативные энергии и негативные сущности.

Астролог отметила, что в эти дни можно впускать в жизнь новых людей. Поэтому если у человека начались романтические отношения, то они продлятся долгое время.

В лунные затмения важно прощать обидчиков, мириться с ними. По ее словам, в это время могут завязаться важные связи.

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