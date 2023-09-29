Астрологи назвали знак зодиака, жизнь которого изменится к лучшему в октябре

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Астрологи уверяют, что представителям одного из знаков зодиака нужно будет открыться возможным переменам. Им надо будет присмотреться к своим ошибкам

Астрологи предсказали одному из знаков зодиака возможные перемены в первой половины октября. Стрельцы могут избавиться от старых проблем и поменять жизнь к лучшему, сообщает Teleprogramma.pro .

Эксперты уверяют, что Стрельцам надо будет присмотреться к ошибкам прошлой жизни. Так они смогут закрыть гештальт и спокойно шагать в будущее. Однако им важно быть открытыми к возможным переменам.

Ранее известный российский астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака людей, которых скоро может ждать повышение. Выгодное предложение поступит Водолеям.

Взято отсюда

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