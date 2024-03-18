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Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

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Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автомобили, украшенные российским триколором, флагами Крыма и Севастополя, проследовали по улицам краевой столицы. Началось движение от площади Свободы по проспект Ленина, до площади Октября, далее по проспектам Строителей и Красноармейскому, вновь до площади Свободы.

В пробеге приняло участие 15 автомобилей.

Также, в День воссоединения Крыма с Россией, на улицах Барнаула прошла молодежная информационная акция по раздаче ленточек-триколор и буклетов с информацией об истории возникновения этого праздника. Акцию провели депутаты молодежного Парламента Барнаула. 

Кроме этого, акции проходят сегодня на площади Мира и на площадке перед ТРК «Сити-Центр». 

Взято отсюда

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