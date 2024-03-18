Автомобили, украшенные российским триколором, флагами Крыма и Севастополя, проследовали по улицам краевой столицы. Началось движение от площади Свободы по проспект Ленина, до площади Октября, далее по проспектам Строителей и Красноармейскому, вновь до площади Свободы.

В пробеге приняло участие 15 автомобилей.

Также, в День воссоединения Крыма с Россией, на улицах Барнаула прошла молодежная информационная акция по раздаче ленточек-триколор и буклетов с информацией об истории возникновения этого праздника. Акцию провели депутаты молодежного Парламента Барнаула.

Кроме этого, акции проходят сегодня на площади Мира и на площадке перед ТРК «Сити-Центр».

Взято отсюда