Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

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ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на фоне ускорения роста цен. Эксперты утверждают, что она может стать еще больше к концу года

Центральный банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых впервые за долгое время. Решение повысить ее на 100 базисных пунктов принял совет директоров на заседании 21 июля, сообщает РБК .

ЦБ принял такое решение на фоне ускорения роста цен. В дальнейшем банк ожидает роста инфляции, в ценах проявится эффект ослабления рубля. За июнь он уже ослабился к доллару на 10,4%. Эта тенденция продолжилась также и в июле.

Эксперты уверены, что к концу года ключевая ставка может повыситься еще больше. По словам аналитика долгового рынка “РСХБ Управление активами” Павла Паевского, ставка может составить 9-9,5% годовых.

Ранее сообщалось, что в России к 2030 году МРОТ могут увеличить в два раза по сравнению с текущим годом. В настоящее время власти подготовили проект об увеличении МРОТ до 19,2 тысяч рублей с 2024 года.