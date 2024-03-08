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Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

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Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые!»

В преддверии Международного женского дня в России стартовала Всероссийская акция «Вам, любимые», в рамках которой волонтеры всей страны поздравляют женщин с 8 Марта.

В Барнауле к проведению акции присоединились депутаты городского молодежного Парламента XIII созыва. Накануне вместе с волонтерами они вышли на центральный проспект краевой столицы и поздравили женщин с первым весенним праздником, наполненным душевным теплом, олицетворяющим любовь, мечту и надежду.

В ходе акции жительницам Барнаула подарили цветы и хорошее настроение.

   

 Фотографии: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул» 

Взято отсюда

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