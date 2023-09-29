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Барнаульцам временно ограничат воду: почему и на сколько

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Рита Перегудова

«Росводоканал Барнаул» приносит горожанам извинения за вынужденные неудобства и просит жителей запастись водой на время отключения

Около тысячи домов Барнаула на несколько часов останутся без горячей и холодной воды. Отключение связано с ремонтными работами на сетях водоснабжения, которые проведут на выходных. Кто попадет под отключение, будут ли организовывать подвоз воды и повлияет ли это на подачу тепла – в материале “Толка”.

1 Почему отключат воду?

Барнаульский водоканал будет проводить плановые ремонтные работы на сетях водоснабжения. А если быть точнее, то специалисты заменят три запорно-регулирующие арматуры диаметром 600 мм в Индустриальном районе.

Это позволит обеспечить надежное водоснабжение города в зимний период и значительно уменьшит зону отключения воды при возникновении аварийных ситуаций или организации ремонта сетей в дальнейшем, пояснил гендиректор компании “Росводоканал Барнаул” Андрей Полюго.

2 Когда и на сколько выключат воду в Барнауле?

Потребители останутся без воды на ночь и половину дня. Отключение произойдет в 22.00 30 сентября, а возобновить водоснабжение планируют до 14 часов 1 октября.

Учитывая, что под отключение попадают в том числе социальные объекты, Барнаульский водоканал и администрация города согласовали проведение ремонта в ночной период и в выходной день, чтобы работы не повлияли на учебный процесс в школах и детских садах и работу других организаций“, – пояснил на оперативном совещании замглавы администрации города Сергей Татьянин.

3 Какие дома останутся без горячей и холодной воды?

Отключение затронет большую часть краевой столицы.

В эту зону входят 987 многоквартирных домов, 4440 частных домов, в которых проживают 216 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии. Также под отключение попадут 70 детсадов, 41 школа и 23 медучреждения.

Зона отключения воды в Барнауле Фото: barnaul.org 4 А что будет с отоплением? Его тоже отключат?

Нет, проведение ремонта сетей водоснабжения не повлияет на подачу тепла в дома горожан. Об этом на совещании заявил директор “Барнаульской теплосетевой компании” Александр Гросс.

5 Будет ли организован подвоз воды?

Да, его организуют по заявкам. Как сообщил Андрей Полюго, в первую очередь водой обеспечат медучреждения.

По поводу необходимости подвоза воды барнаульцы могут обратиться по следующим телефонам:

  • диспетчерская Барнаульского водоканала – 500-101,

  • Индустриальный район – 47-51-83,

  • Ленинский район – 54-44-49,

  • Октябрьский район – 24-74-98,

  • Единая дежурно-диспетчерская служба города – 29-91-88.

    • Взято отсюда
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