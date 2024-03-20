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Барнаульцам-участникам советско-китайского конфликта на острове Даманский вручили медали «За честь и мужество»

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Барнаульцам-участникам советско-китайского конфликта на острове Даманский вручили медали «За честь и мужество»

Барнаульцам-участникам советско-китайского конфликта на острове Даманский вручили медали «За честь и мужество»

Барнаульцам-участникам советско-китайского конфликта на острове Даманский вручили медали «За честь и мужество»

Барнаульцам-участникам советско-китайского конфликта на острове Даманский вручили медали «За честь и мужество»

Медали Алтайского края «За честь и мужество» и часы с символикой нашего региона, а также благодарности Председателя Алтайской краевой общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов вручил глава администрации Андрей Курышин двум участникам конфликта, проживающим на территории Железнодорожного района.

Он побывал в гостях у Мишина Виктора Александровича и вручил заслуженную награду. Бывший военный рассказал главе администрации о жизненном пути и семье.

Еще одну медаль «За честь и мужество» Андрей Курышин вручил Нечаеву Петру Михайловичу.

Отметим, в Алтайском крае проживает 46 участников данного конфликта, в том числе 5 человек в городе Барнауле.

Справка: 15 марта 2024 отмечается 55 – летняя годовщина завершения советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский.

Взято отсюда

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