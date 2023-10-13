В субботу, 14 октября, барнаульцы смогут пройти бесплатный профилактический осмотр. Обследование пройдет с 10:00 до 16:00 в ТРЦ «Пионер», сообщает Краевой центр общественного здоровья.

Обследование включает в себя определение уровня глюкозы в крови, проверку работы сердца, мышечной силы рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (для курящих), внутриглазного и артериального давления, антропометрических показателей, расчета индекса массы тела и спиротест.

Каждый обратившийся получит развернутую консультацию врача-терапевта и информационные материалы на профилактическую тематику.

Для прохождения обследования необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Взято отсюда

Горняк22