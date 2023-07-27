Барнаульцы опасаются, что спортивную площадку превратят в свалку или отдадут землю под очередную застройку

Местный житель рассказал, что сначала в самом углу спортплощадки на Э. Алексеевой появилась одна небольшая куча глины. Спустя время, глины с мусором становится все больше.

Люди намерены установить собственное наблюдение за этой площадкой, чтобы зафиксировать на видео номера машин.

Местные жители переживают, что другой альтернативы для спортивного досуга, если не брать школьные стадионы, у их детей тут нет.