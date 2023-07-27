ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке
Новости Алтай
СГК: горячую воду подали во все дома в Барнауле, но на ряде участков идет ремонт
Новости Алтай
Такой день. Встреча Мишустина и Томенко и дожди в Алтайском крае до конца месяца
Новости Алтай
Дожди и грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 27 июля
Новости Алтай
“Деньги закопали в землю”. Какой урожай получат крестьяне в Алтайском крае?
Новости Алтай
На забудьте отдохнуть. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 июля

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай209 News
Новости Горняк64 News
Образование69 News
Общество134 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт86 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Барнаульцы опасаются, что спортивную площадку превратят в свалку или отдадут землю под очередную застройку

редактор01 mins

Местный житель рассказал, что сначала в самом углу спортплощадки на Э. Алексеевой появилась одна небольшая куча глины. Спустя время, глины с мусором становится все больше.

Люди намерены установить собственное наблюдение за этой площадкой, чтобы зафиксировать на видео номера машин.

Местные жители переживают, что другой альтернативы для спортивного досуга, если не брать школьные стадионы, у их детей тут нет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News