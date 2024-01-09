Для жителей и гостей города Барнаула заработал небольшой новогодний квест на улице Мало-Тобольской.

Для этого необходимо сделать фотографию и отгадать загадки, отыскивая карточки с ответами на фигурах возле новогодней ёлки. Фоновые картинки на загадках подскажут, где их искать.

Чтобы пройти квест нужно всего лишь выполнить несколько простых действий:

1. Отсканируйте QR-код, который распложен возле шестиметровой елки на улице Мало-Тобольской;

2. Зарегистрируйтесь в качестве участника квеста. Загрузите фото, которое появится после прохождения квеста;

3. Отгадывайте загадки, находите на фигурах в первых трёх секциях от ёлки картинки с ответами;

4. Наводите камеру телефона на картинку с отгадкой, чтобы получить следующую загадку;

5. Фотография самого эрудированного барнаульца будет размещена на новогоднем шаре главной красавицы- ёлки на улице Мало-Тобольской.

Подробная информация размещена в инструкции. Администрация Центрального района, Телефон: (3852) 63-16-30, E-mail: press@centr.barnaul-adm.ru

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