Сегодня, 7 марта, начал работу сайт «Женщины на целине», созданный группой студентов Алтайского государственного аграрного университета, который рассказывает о судьбах тружениц Алтайского края, принявших активное участие в освоении целинных и залежных земель.

Новый электронный ресурс создан инициативной группой студентов 1 курса Инженерного факультета Катерина Казымова, Елена Мезенцева и Ирина Холодова под руководством к.и.н., доцента кафедры гуманитарных дисциплин, руководителя Музея истории АГАУ Максима Колокольцева.

На сайте представлены фотодокументы, цифровые копии газетных материалов эпохи освоения целины, а также биографии известных целинниц, жительниц Алтайского края Зои Михайловны Косенковой, Эмилии Григорьевны Яковлевой, Веры Васильевны Сидоровой и Надежды Михайловны Лобановой и другие материалы. Как рассказали в АГАУ, галерея биографий целинниц будет расширяться.

Взято отсюда