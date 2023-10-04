Барнаульский бизнесмен намерен “узаконить” здание хостела в суде

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Полутораэтажное здание расположено по адресу улица Мамонтова, 208 и рассчитано преимущественно на водителей транзитного автотранспорта

Барнаульский предприниматель Шаир Шукюров обратился в краевой арбитражный суд с требованием признать за ним право собственности на здание будущего хостела, построенное по адресу ул. Мамонтова, 208 в краевой столице. Информация об иске размещена в картотеке суда.

23 ноября, 8:03 Магазин печей для пиццы с кафе построят в Барнауле

В Барнауле одобрили проект одноэтажного здания специализированного магазина печей для пиццы и грилей. Оно разместится на окраине города на месте 15-летнего долгостроя

Ответчиком выступает “архитектурный” комитет мэрии Барнаула. И нужно отметить, что подобный порядок решения вопросов о праве собственности на постройки является обычной практикой.

Объект представляет собой полутораэтажное здание, предназначенное для отдыха водителей транзитного автотранспорта.

По проекту, который представили на градосовете в конце 2021 года, здесь также предполагали разместить магазин-склад строительных материалов и кафе, а на прилегающей территории – парковку на 24 легковых и 21 грузовой автомобиль.

Здание находится сразу на двух участках, а потому для его возведения потребовались сразу два разрешения на строительство. Во время обсуждения проекта на градосовете заходила речь и о возможном расширении ведущей к зданию улицы Мамонтова, однако от этой инициативы решили отказаться.

Взято отсюда

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