04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

Барнаульский бизнесмен намерен “узаконить” здание хостела в суде

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pexels.com

Полутораэтажное здание расположено по адресу улица Мамонтова, 208 и рассчитано преимущественно на водителей транзитного автотранспорта

Барнаульский предприниматель Шаир Шукюров обратился в краевой арбитражный суд с требованием признать за ним право собственности на здание будущего хостела, построенное по адресу ул. Мамонтова, 208 в краевой столице. Информация об иске размещена в картотеке суда.

23 ноября, 8:03 Магазин печей для пиццы с кафе построят в Барнауле

В Барнауле одобрили проект одноэтажного здания специализированного магазина печей для пиццы и грилей. Оно разместится на окраине города на месте 15-летнего долгостроя

Ответчиком выступает “архитектурный” комитет мэрии Барнаула. И нужно отметить, что подобный порядок решения вопросов о праве собственности на постройки является обычной практикой.

Объект представляет собой полутораэтажное здание, предназначенное для отдыха водителей транзитного автотранспорта.

По проекту, который представили на градосовете в конце 2021 года, здесь также предполагали разместить магазин-склад строительных материалов и кафе, а на прилегающей территории – парковку на 24 легковых и 21 грузовой автомобиль.

Здание находится сразу на двух участках, а потому для его возведения потребовались сразу два разрешения на строительство. Во время обсуждения проекта на градосовете заходила речь и о возможном расширении ведущей к зданию улицы Мамонтова, однако от этой инициативы решили отказаться.

Взято отсюда
новости горняк

Добавить комментарий

Похожие новости