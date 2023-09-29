Барнаульский водоканал проведет масштабные работы по замене оборудования на сетях водоснабжения

Барнаульский водоканал с 22:00 30 сентября до 14:00 1 октября в Индустриальном районе проведет работы по замене трех запорно-регулирующих арматур, диаметром 600 мм.

Эти мероприятия обеспечат надежное водоснабжение барнаульцев в зимний период, позволит при возникновении аварийных ситуаций значительно уменьшить зону отключения и количество абонентов, у которых не будет воды.

На это время холодное и горячее водоснабжение будет отсутствовать в ряде домов в Индустриальном, Октябрьском и Ленинском районах.

Телефон компании для справок: 500-101.

Взято отсюда

горняк