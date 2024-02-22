21 февраля на базе гимназии №5 Барнаульское отделение движения «Юнармия» пополнилось ещё 75 юнармейцами. Курсантами юнармейских отрядов стали учащиеся 7-х классов гимназии №5.

Организовали и провели торжественную церемонию – специалисты Центра «Память» Пост N1 г. Барнаула» при поддержке комитета по образованию. Торжественную клятву юнармейцы приняли под руководством заместителя Начальника Штаба Барнаульского отделения движения «Юнармия», Начальник Штаба почётного Караула Поста №1 Мемориала Славы города Барнаула – капитана Александра Александровича Панова и начальника Штаба Барнаульского отделения движения «Юнармия» – Александра Иосифовича Николайчика. Торжественную клятву юнармейца читал учащийся гимназии – Козорезов Глеб.

Поздравить ребят пришли старшие товарищи, педагоги-наставники, родители, представители общественных организаций:

Заместитель начальника штаба Регионального отделения «Юнармия» Алтайского края, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Кравченко Вячеслав Георгиевич, начальник отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Алтайского края – Логачев Владимир Николаевич, главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Барнаула – Трясунова Оксана Владимировна; мама Героя Советского Союза Константина Павлюкова – Светлана Григорьевна, член Регионального Отделения Общероссийского Народного Фронта в Алтайском Крае – Владислав Григорьевич Павлюков.

Наполнила программу торжественным настроением лауреат окружного фестиваля патриотической песни имени воина-интернационалиста Владимира Завьялова – Титова Виктория. В рамках торжественной программы прошла церемония награждения участников и лауреатов муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди учащихся общеобразовательных организаций города.

Юнармейцы пообещали, что как будущие защитники нашей Родины, будут достойными гражданами своей страны, какими были деды и прадеды, отцы и братья, отстоявшие в тяжелейших условиях свободу и независимость нашей любимой Отчизны.

Взято отсюда