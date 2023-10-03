Безвозмездно. “Почта России” получит от Барнаула четыре помещения

Фото: УФАС по Алтайскому краю

Как пояснили власти, передача площадей в федеральную собственность позволит провести в них необходимый капительный ремонт и реконструкцию

“Почта России” безвозмездно получит от Барнаула четыре объекта недвижимости общей площадью более 300 квадратных метров. Решение о передаче муниципального имущества в федеральную собственность депутаты почти единогласно поддержали на заседании городской Думы 29 сентября.

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Речь идет о трех нежилых помещениях на улице Взлетная, 41, (65,2 кв. м), улице Куета, 27а (45,7 кв. м), улице Кулагина, 25 (127,3 кв. м) и нежилом здании на улице Пушкина, 68 (99,5 кв. м). В них располагаются почтовые отделения.

Как пояснила председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула Светлана Фоминых, сейчас помещения находятся в муниципальной собственности и используются на правах аренды.

А после передачи в федеральную собственность недвижимость будет предоставлена АО “Почта России” на основе договора безвозмездного пользования.

“Передача имущества в федеральную собственность позволит правомерно использовать их в качестве объектов почтовой связи, вложить денежные средства в их ремонт, реконструкцию для улучшения качества оказания социально-значимых услуг населению“, – заявила Светлана Фоминых.

Она отметила, что с просьбой передать имущество обратились управление федеральной почтовой связи Алтайского края и территориальное управление Росимущества.

Нуждаются в ремонте

Один из вопросов, которые затронули депутаты, касался доходов от этого имущества. Депутат от фракции КПРФ Анатолий Барсуков поинтересовался у представителя администрации, сколько средств четыре объекта приносят городскому бюджету.

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На что Фоминых ответила, что эти помещения сдаются в аренду. И в год она приносит 1,1 млн рублей.

“Но в “Почте России” предупредили, что [эти объекты] требуют капремонта и реконструкции. И значительная часть арендной платы никогда не покроет тот ремонт, который они хотят сделать в этих помещениях”, – заявила Фоминых.

По ее словам, если не передать эти объекты в федеральную собственность, то бремя по их содержанию рано или поздно ляжет на бюджет города. Ведь по закону органы местного самоуправления обязаны обеспечить население услугами связи.

В свою очередь, лидер фракции “Справедливая Россия – За Правду” Захар Торычев отметил, что к работе “Почты России” есть немало замечаний, при этом выразил надежду, что с принятым решением качество предоставляемых услуг и условия труда будут улучшены.

В результате “за” выступил 31 депутат гордумы, двое проголосовали против проекта решения, а один человек воздержался.

Взято отсюда

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