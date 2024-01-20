Сегодня, 20 января, в Барнауле прошла акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елки палки». Мероприятие организовала общественная организация «Мусора.Больше.Нет» совместно с комитетом по благоустройству города Барнаула.

Горожане несли елки, пихты, хвойные ветки на ближайшие точки акции, в этом году таких точек пять – в «Зеленом сквере» на площади Октября, возле ТРЦ «Гулливер Парк» и ТРЦ «ОГНИ», на площади Народной и в районе здания №53 по улице Балтийской.

Собранные елки будут переданы на Павловский деревообрабатывающий комбинат для использования в технологическом процессе по производству плит MDF.

– Главной целью акции является не только минимизация отходов, образовавшихся в период новогодних праздников, но и формирование экологической культуры и ответственности у горожан. Хочется отметить, что к мероприятию присоединились и городские предприятия. С вывозом елок и работой площадок для сбора помогли «Эко-Комплекс», «Барнаульский водоканал», «Эко-школа» и строительно-монтажная компания «ВиКС», – отметила начальник отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству города Барнаула Ксения Герман

В мероприятии также принял участие экологический отряд «Рысь». Как отметил командир отряда Дмитрий Федотов, сегодня они активно работают на площадках и помогают в уборке собранных деревьев.

– Важно, что сами барнаульцы с большим желанием участвуют в акции, понимая как это важно для экологии, каждому участнику хочется выразить особую благодарность за это, – добавил Дмитрий Федотов.

В этом году в ходе акции было собрано более 400 хвойных деревьев.

Взято отсюда