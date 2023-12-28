На базе спортивного комплекса «Темп» прошло новогоднее мероприятие для детей, посещающих занятия в Алтайской краевой общественной организации «Белые вершины».

Дед Мороз и Снегурочка, сказочный герой 2024 года – дракон подготовили для ребят праздничную программу с конкурсами, хороводами и волшебными фокусами.

Ребята пришли на праздник в различных новогодних костюмах, они веселись, и с удовольствием принимали участие во всех конкурсах.

Волонтеры педагогического отряда «От Души» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Индустриального района города Барнаула, помогали деткам принимать участие в конкурсах.

Родители детей поблагодарили организаторов праздника за создание праздничной атмосферы.

По его окончанию мероприятия каждый ребёнок получил сладкий подарок от Деда Мороза и сфотографировался на память.

Администрация Индустриального района, Телефон: (3852) 47-23-43, E-mail: pressa@ind.barnaul-adm.ru

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