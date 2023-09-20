Более 8 тысяч школьников Алтайского края стали участниками «5-й трудовой» - ГОРНЯК22

В Алтайском крае подвели итоги ежегодной акции «5-я трудовая» по временному трудоустройству подростков в возрасте 14-17 лет.

В этом году её участниками стали более 8 тысяч школьников. Рабочие места предоставили 630 организаций и предприятий, в том числе 435 – сферы образования.

К примеру, в Косихинском районе в акции участвовал 91 подросток. Ребята благоустраивали территорию своих школ, ухаживали за памятниками, а также участвовали в оборудовании площадок на Яру Любви.

Многие подростки из Бурлинского района пошли работать на местные предприятия и лесхозы.

В Белокурихе ребята прошли специальную подготовку и летними вечерами во дворах многоэтажек организовывали для детей занятия по интересам – игры, познавательные викторины и спортивные мероприятия.

В Алейске и Алейском районе участниками акции стали 263 школьника. В поселке Алейском подростки подготавливали стадион для проведения районной олимпиады. Несколько человек были подсобными рабочими в животноводческих хозяйствах района. Алейская центральная районная больница приняла на временную работу шестерых несовершеннолетних администраторов.

В краевом управлении по труду и занятности населения отметили, что всем участникам акции «5-я трудовая» дополнительно к заработной плате выплачивали материальную поддержку из средств краевого бюджета.

Алтайская школьница приняла участие в танцевальном шоу «Большие и маленькие»