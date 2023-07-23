Бригадира из Михайловского района наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Юрий Назаров около 40 лет работает в сельскохозяйственной отрасли. Более 15 из них трудится бригадиром одного из сельхозпредприятий края.

В администрации района отмечают, что он безупречно разбирается в технике, а во время сезонных работ всегда находится в полях, своим примером мотивируя коллектив.

Накануне президент России подписал указ о награждении Юрия высокой наградой — Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.