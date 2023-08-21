Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото

Украина потеряет значительные территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.«”Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей”, — спрогнозировал он.

По его мнению, именно Москва урегулирует ситуацию в соседней стране на своих условиях.

“Меня всегда спрашивали: “Джексон, как это все завершится?” Я отвечал: “Так, как захочет Россия”, — заявил Хинкл.

Журналист также добавил, что Владимиру Путину хорошо известно, на что готов пойти Запад, чтобы достичь своих целей в Восточной Европе.

В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

Взято отсюда

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