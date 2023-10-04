04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

Бывшего московского следователя заочно арестовали по делу о взятке в 7,3 млрд рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Суд в Москве заочно арестовал экс-следователя за взятку в 7,3 млрд рублей

Бывший заместитель руководителя следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы Следкома РФ Дмитрий Губин был заочно заочно арестован Басманным судом по обвинению во взятке в 7,3 млрд рублей, полученной от группировки хакеров. Об этом, ссылаясь на постановление суда, сообщает ТАСС.

В отношении Губина суд постановил избрать меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Экс-правоохранитель заочно обвинен в получении взятки в особо крупном размере от хакерской группировки Infraud Organization и превышении должностных полномочий.

Как следует из материалов дела, в январе 2022 года Губин совместно с двумя сообщниками получил от хакеров взятку в криптовалюте эквивалентном 7,3 млрд рублей.

В марте 2023 года Таганский суд Москвы приговорил четверых членов хакерской группировки Infraud Organization к условным срокам за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на общую сумму более 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что экстрадиция из Казахстана российского хакера Никиты Кислицына может занять более года.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости