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Бывший футболист «Краснодара»: потеря очков против ЦСКА станет критичной

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Экс-футболист Деменко: «Краснодар» стал позволять себе вольности

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, игравший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что лидирующие в Российской премьер-лиге краснодарцы стали подсознательно делить соперников на сильных и не очень.

«По игре с «Балтикой» мы видели, что уже «Краснодар» может позволять себе вольности и расслабляться. Они уже делят матчи по статусу – против «Балтики» и ЦСКА разный настрой. Против Калининграда у них уже было ощущение, что они должны победить соперника. С одной стороны, это хорошее чувство, с другой, может получиться очень болезненно. Если «Краснодар» будет делить матчи, то столкнется с проблемами. Отрыв был восемь очков, а уже пять. Одна игра, и все может поменяться. Через пару туров «Краснодару» играть с «Зенитом», так что потеря очков с ЦСКА может быть критичной», — считает Деменко.

«Краснодар» набрал 28 очков после 12-ти туров. Занимающий второе место в РПЛ «Зенит» уже выиграл свой матч в 13-м туре и отстает от «быков» на два балла, имея на игру больше.

Ранее «Реал» одержал волевую победу над «Барселоной».

новости Локтевский

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