В Барнауле, как и во всей стране продолжаются выборы Президента. 273 участка краевой столицы второй день встречают горожан. Их оснащение, работу и готовность к приёму избирателей традиционно проверяют члены Общественной палаты Барнаула. Во второй день выборов общественники объехали участки избирательных комиссии Октябрьского и Ленинского районов Барнаула.

Посещая участки члены городской Общественной палаты интересуются буквально всем: как оснащены места, где избиратели могут сделать свой выбор, где расположены информационные стенды избирательной кампании и видеокамеры, контролирующие процесс, достаточно ли освещения, с каким настроением работают сами члены УИК и какой настрой у избирателей.

Как отметил заместитель председателя Общественной палаты города Барнаула Пётр Фризен, сформированные комиссии будут объезжать избирательные участки в течение всех дней.

— Наша задача увидеть, как организована работа, легитимность, прозрачность всех процессов. Все участки, которые мы посетили, оснащены камерами, кабинками для голосования, комплексами обработки избирательных бюллетеней. Мы общаемся со всеми членами избирательных комиссий, наблюдателями с избирателями. Впечатления от того, что мы сегодня увидели, самые приятные. И внешний вид участков, и доброе уважительное отношение членов избирательных комиссий к избирателям. Все объясняют, разъясняют. Везде на высшем уровне обеспечена охрана общественного порядка, начиная от подъезда к зданиям, где дежурят сотрудники ГИБДД, внутри работают сотрудники внутренних дел, курсанты БЮИ, дружинники. Все мы понимаем, что нынешние выборы особые и это чувство передается всем избирателям. Явка активная на участках.

Член Общественной палаты Нина Шабалина поделилась, что все избирательные участки и комиссии работают в штатном режиме.

— Атмосфера на участках праздничная, люди идут семьями. Пожилые люди и не думали пропускать такое важное событие. Семьи с маленькими детьми идут, с колясками. Настроения добавляют ярмарки с вкусной выпечкой, которые организованы на всех участках!

Про ярмарки на избирательных участках нужно сказать особо. Комбинат школьного питания “Глобус” приготовил для избирателей запеченные кулебяки с капустой, рыбой, мясом, блины с начинками и маслом, сладкая выпечка – рулеты, манники, слойки, калачи. Всё свежее, вкусное и полезное. А главное по ценам, которые вы не встретите ни в одной пекарне города, работают торговые точки производителей мясной продукции, сыров, мёда и других продуктов.

Член Общественной палаты Ашот Погосян отметил важность миссии общественного наблюдения:

— У каждого из нас своя роль и своя задача. Я общаюсь с членами участковых избирательных комиссий, спрашиваю, все ли нормально, нет ли нарушений, какая явка. Атмосфера на участках позитивная, созданы все условия для голосования. К избирателям все очень внимательны, даже если кто-то растерялся, всегда помогут. Избирательный процесс организован на достойном уровне.

Взято отсюда