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Что категорически нельзя влюбленным на Ефимию и Людмилу. Приметы 29 сентября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Pixabay

Согласно народным поверьям, 29 сентября парочкам запрещалось целоваться в бане. Люди верили, что такие проявления нежности могли привести к разлуке в будущем

Церковь 29 сентября чтит память святой чешской принцессы, великомученицы Людмилы, и святой мученицы Евфимии Всехвальной. В народе дату звали днем Людмилы и Ефемии. Рассказываем о приметах и поверьях, связанных с этой датой.

Что нельзя делать 29 сентября

Народные поверья запрещали влюбленным целоваться в бане. Это грозило разлукой.

Нельзя было ловить и есть рыбу. Тот, кто нарушит запрет, якобы узнает страшную и важную тайну, которую нельзя рассказывать другим, и от которой зависит будущее близких людей.

На этот день нельзя планировать дальнюю поездку или переезд.

Запрещалось отказываться от мясных блюд.

Народные приметы 29 сентября

К этому дню листья желтеют, но не падают – примета затяжной осени, пишет “МК”.

Чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее наступит зима.

Если лебедь летит против ветра, стоит быть готовыми к ураганному ветру.

Гром 29-го сентября – к холодной бесснежной зиме.

Галки в стаи собрались – к солнечной погоде.

Рано утром мерцают звезды – к перемене погоды.

Взято отсюда
горняк

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