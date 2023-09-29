Что категорически нельзя влюбленным на Ефимию и Людмилу. Приметы 29 сентября
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Согласно народным поверьям, 29 сентября парочкам запрещалось целоваться в бане. Люди верили, что такие проявления нежности могли привести к разлуке в будущем
Церковь 29 сентября чтит память святой чешской принцессы, великомученицы Людмилы, и святой мученицы Евфимии Всехвальной. В народе дату звали днем Людмилы и Ефемии. Рассказываем о приметах и поверьях, связанных с этой датой.
Что нельзя делать 29 сентября
Народные поверья запрещали влюбленным целоваться в бане. Это грозило разлукой.
Нельзя было ловить и есть рыбу. Тот, кто нарушит запрет, якобы узнает страшную и важную тайну, которую нельзя рассказывать другим, и от которой зависит будущее близких людей.
На этот день нельзя планировать дальнюю поездку или переезд.
Запрещалось отказываться от мясных блюд.
Народные приметы 29 сентября
К этому дню листья желтеют, но не падают – примета затяжной осени, пишет “МК”.
Чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее наступит зима.
Если лебедь летит против ветра, стоит быть готовыми к ураганному ветру.
Гром 29-го сентября – к холодной бесснежной зиме.
Галки в стаи собрались – к солнечной погоде.
Рано утром мерцают звезды – к перемене погоды.
Взято отсюда
горняк