Что обязательно нужно съесть на Пчелиную девятину. Народные приметы на 2 октября
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Мед считался лекарством от многих болезней. Его каждое утро ели натощак в течение девяти дней, пока длилась “пчелиная девятина”
В народно-христианском календаре у 2 октября много названий: Трофим и Зосима, Пчелиная девятина, Трофимов день, Лакомый стол. Рассказываем о приметах и поверьях, связанных с этой датой.
Что нужно сделать 2 октября
Во время Пчелиной девятины советовали натощак съедать немного мёда и запивать его теплой водой. Это считалось целительным средством от всех болезней.
В течение девяти дней, начиная со 2 октября, предки готовили ульи к зиме.
“Ульи в погреб ставь, праздник мёда правь“, – говорили крестьяне.
Народные приметы на 2 октября
Взято отсюда
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