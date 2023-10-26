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Что строго запрещается делать в Агафонов день. Народные приметы на 26 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: unsplash.com

Согласно поверьям, девушкам в этот день нельзя было ходить поодиночке в лес, чтобы не стать жертвами нечисти. Считалось, что в Агафонов день она активизировалась, а потом на зиму уходила в спячку

26 октября православная церковь вспоминают святых мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилу, его сестры Агафонику и мученика Агафодора. В народе дату звали Агафоновым днем. Суеверные предки опасались в этот день разгула нечисти.

Что нельзя делать 26 октября

Девушкам отдельно запрещалось ходить поодиночке в лес, чтобы не стать жертвами нечисти.

Народные поверья рекомендовали не терять бдительность и не быть слишком доверчивым.

Также нельзя было хвастаться и хвалиться чем-либо. В противном случае успехи и удачи приуменьшатся.

Под запретом были конфликты и скандалы.

Народные приметы на 26 октября

  • В ночь на Агафонов день наблюдали за звездами. Яркие звезды были приметой мороза, тусклые – потепления, синеватые – снега.
  • Петухи кукарекают к изменению погоды.
  • Если облака с юга быстро плывут, будет ненастье.

    • Взято отсюда
    новости Локтевский

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