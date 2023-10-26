Что строго запрещается делать в Агафонов день. Народные приметы на 26 октября
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Согласно поверьям, девушкам в этот день нельзя было ходить поодиночке в лес, чтобы не стать жертвами нечисти. Считалось, что в Агафонов день она активизировалась, а потом на зиму уходила в спячку
26 октября православная церковь вспоминают святых мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилу, его сестры Агафонику и мученика Агафодора. В народе дату звали Агафоновым днем. Суеверные предки опасались в этот день разгула нечисти.
Что нельзя делать 26 октября
Девушкам отдельно запрещалось ходить поодиночке в лес, чтобы не стать жертвами нечисти.
Народные поверья рекомендовали не терять бдительность и не быть слишком доверчивым.
Также нельзя было хвастаться и хвалиться чем-либо. В противном случае успехи и удачи приуменьшатся.
Под запретом были конфликты и скандалы.
Народные приметы на 26 октября
Взято отсюда
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