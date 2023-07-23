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Что сулит ночная гроза на Громоносца. Народные приметы 23 июля

редактор01 mins

Фото: unsplash.com

Особое значение крестьяне в этот день придавали грому. Если он был резким – ждали тихого дождя, а если гулким – готовились к ливню

23 июля православная церковь чтит память святого Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры. В народе его прозвали “Громоносцем”, потому что к этому времени начинались грозы.

Что нельзя делать 23 июля

По народным поверьям, необходимо воздерживаться от любой, даже незначительной, лжи. Приметы запрещали смотреть в чужие окна и расчесываться расческами, на которых есть волосы.

Суеверные люди старались не менять белье, чтобы не накликать кошмары.

Также поверья не рекомендовали надевать грязное или неопрятное, ссориться, планировать на этот день важные начинания.

Народные приметы на 23 июля

Ночные грозы – приметы хорошего дня, пишет “Мир24”.

Дождь с грозой в день Громоносца – к отличному улову.

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