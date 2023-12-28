Попытаемся без спойлеров обсудить новый фильм, наделавший много шума

Привет, я главред 116.RU из Казани. И я не очень большая фанатка фильмов и сериалов про бандитов. Но «Слово пацана» так шумит и гремит последние недели, что мне буквально пришлось начать его смотреть. Изначально в мои планы не входило тратить на сие время. Я прекрасно себя чувствовала в обнимку с книгой скандального экс-главы МВД Татарстана Асгата Сафарова «Казанский феномен», который рассказывает про борьбу с теми самыми группировками. Но, повторюсь, пришлось. Всё из-за того, что сериал стали слишком демонизировать. Татарстанские чиновники, например, буквально устроили охоту на ведьм, желая с пеной у рта запретить «Слово пацана». И мне стало интересно! То есть крики противников сериала побудили меня его посмотреть. Обратный эффект получился, кажется. Но мне есть что сказать и им, и зрителям сериала.

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Ну и главные герои. Рузиль Минекаев (Марат) и Леон Кемстач (Андрей) сыграли отлично! Редко в отечественном кинематографе появляются молодые артисты, которым действительно веришь.

А вот про еще одну актрису, которая сыграла Айгуль, хорошего сказать нечего. Признаться, я не знала имени и происхождения этой артистки. Пока не пошла жаловаться коллегам, что актриса ну никакая совсем, не веришь ей, на лице всегда одна и та же эмоция. А они возьми и расскажи мне, что это дочка Юлии Пересильд. Анна наверняка потом удивит актерской игрой, но в «Слове пацана» она, простите, провалилась.

Татарстанские чиновники активно борются с некой, по их мнению, романтизацией бандитизма в сериале. Но подождите. Если вы смотрели «Слово пацана», то должны были прийти совсем к другим выводам. Противоположным. А если не смотрели… То откуда выводы про романтизацию? Я, например, увидела кое-что другое. Главные герои многократно высказываются против «американщины», демонстративно втаптывают в грязь снимают головные уборы с надписью USA. Кхе-кхе, извините, это ли не патриотизм? Прошу вас, поправьте меня.

В самом деле, какая романтизация? Вы вообще видели этот сериал? Гляньте 5-ю серию. Там не то что бы романтизация, там максимально наглядно показано: нет никакого пацанского слова, сегодня ты братва и часть группировки, а завтра никто. Боль, отчаяние, безысходность, смерть. И это нужно видеть, чтобы ценить то, что мы имеем сейчас.

Ну и раз мы заговорили про нездоровую романтизацию. У меня тут есть список фильмов, которые следует тоже проверить и, если нужно, запретить. Вспомним, например, «Любовь и голуби». Я считаю, что в этом фильме, под который почему-то все любят ностальгировать, есть романтизация измен. Неприемлемо для общества, которое пропагандирует традиционные ценности! Давайте прекратим показывать этот фильм. А то сколько можно, а, Людк?

Скоро Новый год и наверняка все телеканалы наперебой будут крутить «Иронию судьбы». Но увольте, это романтизация алкоголизма! Напиться до чертиков, не узнать город, словив «белочку». Зачем каждый год нас буквально заставляют это смотреть? Какой канал ни включи, везде эта 3-я улица Строителей, дом 25.

Я уже не говорю, как сильно романтизируют всё тот же алкоголизм и, на минуту, бандитизм в «Джентльменах удачи», «Операции Ы», «Кавказской пленнице».

«Маленькую Веру» и «Интердевочку» мне вспоминать стоит или и так уже всё понятно?

Ладно-ладно, эти фильмы мы называем советской классикой. Но у нас есть еще «Бригада» и «Бандитский Петербург». Почему не запрещаем? Там были вещи куда более жесткие, чем в «Слове пацана». Последняя работа, я бы даже сказала, поверхностная по сравнению с другими сериалами про бандитов.

Вспомнился еще фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный». Романтизация кровной мести, не находите? Один человек убил другого человека, и его сделали героем. Или вот «Крымский мост», в котором Екатерина Шпица, играя главную роль, скачет с голой грудью на весь экран. Притом что фильм-то 12+. Но, видимо, создатели (супруги Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян) решили, что грудь Шпицы особенно «скрепна» в обнаженном виде.

Хочется еще обсудить вот это традиционное «насмотрятся и делают». В свое время, когда подростком была я, по ТВ крутили огромное количество фильмов и сериалов про полицию/милицию. Вспомните. «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Каменская» — это то, что вспомнила буквально за 30 секунд. И знаете что? Почему-то у нас сейчас тотальная нехватка сотрудников в силовых структурах. Люди что, сериалы эти не смотрели? Или всё же не работает так искусство?

Вообще меня не покидает дежавю. Помните, лет 6 назад Наталья Поклонская (давно вы ее имя слышали, кстати?) стала яро отбивать зрителей у фильма «Матильда». Ох, какая была война! Немыслимая. На этом фоне «Матильду» стали ждать усиленно, чтобы оценить, а против чего там так бьется Поклонская. Собственно, после выхода фильма стало понятно: яйца выеденного не стоило это всё. И скандал быстро утих. Есть ощущение, что сейчас происходит то же самое.

Я могу понять чиновников Татарстана. Да, для нас «Слово пацана» — постыдное прошлое. Сейчас Казань — один из лучших городов в стране, по моему личному мнению. Я объездила много городов нашей необъятной, и мне есть с чем сравнивать. Казань — это про грамотную политику, про комфорт для жителей, про красоту и удобство, про туризм, про инновации. Но это сейчас. И глупо делать вид, что в нашем прошлом не было ужасных страниц. Нельзя пытаться заставить всех жить в розовых очках и думать, что у нас так было всегда. Нет. Еще каких-то 20 лет назад любому на улице могли проломить голову. Но справились же с этим феноменом, верно? Так чего так реагируем на сериал?

Это наша история. Нравится нам то или нет, но отмахиваться мы от нее не можем. Да, было. Да, сейчас нет (надеюсь). Но давайте не устраивать охоту на ведьм и запрещать всё подряд. Займитесь, уважаемые чиновники, чем-то более существенным и важным для общества за госденьги (читайте: налоги граждан, с которых получаете свои огромные зарплаты). А мы уж сами как люди думающие решим, что нам смотреть, а что не смотреть. Вы же не считаете нас детьми неразумными, неспособными отличить хорошее от плохого? Поверьте, еще как отличаем и еще как понимаем, кто тут есть кто.

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28.12.2023