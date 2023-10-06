ЦИК назначил общероссийскую тренировку нескольких информационных систем

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото

Центральная избирательная комиссия России назначила проведение общероссийской тренировки нескольких информационных систем, одни из которых – государственная автоматизированная система (ГАС) “Выборы” и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

“Тренировку такую мы проводим в первый раз. Такая мощная тренировка с привлечением большого количества мощных информационных систем – это ГАС “Выборы”, это цифровая платформа, это программно-технический комплект (ПТК) ДЭГ, это единый портал Государственных услуг … Первый раз мы это делаем. Конфигурация очень сложная. Задачи очень серьезные решаем в течение этой тренировки”, – сказал Сокольчук на заседании ЦИК в четверг.

По его словам, тренировка пройдет с 9 октября по 29 ноября и в три этапа. В рамках подготовительного этапа (с 9 октября по 31 октября) пройдет обучение системных администраторов, руководителей информационных центров, работников сервисных центров по работе с новым программным обеспечение в цифровой платформе – это подсистема автоматизации избирательных процессов.

“Основной этап (пройдет с 1 ноября по 24 ноября), как раз задача которого является подготовка и проведение выборов, взаимодействие со всеми организациями, которые участвуют”, – добавил Сокольчук.

Заключительный этап пройдет с 27 ноября по 29 ноября. С 15-17 ноября предусмотрено пробное трехдневное голосование для всех видов систем.

Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев добавил, что несмотря на то, что не все субъекты применяли ДЭГ на выборах за последние три года, их было всего 30, в тренировке участвуют все 89 субъектов. 10 сентября, 15:02

“Поэтому предлагается, чтобы избиратели всех 89 субъектов подали заявление через портал Госуслуг на участие в дистанционном электронном голосовании на этой тренировке… Разработчики хотели бы видеть в пиковой нагрузке до двух миллионов избирателей в течение конкретного количество – два часа”, – сказал Булаев.

По его словам, ФЦИ при ЦИК РФ подготовит временной промежуток, в рамках которого избирателям нужно будет проголосовать. Учитывая, что это не один часовой пояс, будет выбрано то время, которое будет оптимально для избирателей всех часовых поясов.

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