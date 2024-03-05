Победитель регионального конкурса «Учитель года Алтая», учитель физической культуры барнаульского лицея № 73 Данил Белов, участвуя в отчете главы города за 2023 год, выступил от имени Ассоциации молодых педагогов города Барнаула.

Он отметил, что 2023 год был наполнен важными событиями и положительными изменениями, которые оказывают долговременное влияние на будущее наших детей.

Проект «Ассоциация молодых педагогов» реализуется уже более 10 лет. В мероприятиях ассоциации принимают участие сотни учителей. В нее входят молодые педагоги до 35 лет.

«Уже в первый год профессиональной деятельности молодого педагога выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 30 тыс. рублей. Увеличено денежное поощрение победителям и лауреатам профессиональных конкурсов. Есть возможность представлять свой опыт и учиться у коллег из других регионов. Данные вопросы решаются за счет муниципального бюджета», – отметил Данил Белов.

Ежегодно в школы Барнаула приходят более двухсот молодых учителей, желающих реализовать свою профессиональную мечту. Не стал исключением и 2023 год. С первых дней они выполняют те же обязанности, что и педагоги с многолетним стажем. Система наставничества на первых этапах становления для молодого учителя является эффективным фактором личностного роста. Активно в наставничество включаются ветераны педагогического труда. Учителя, находящиеся на заслуженном отдыхе, находят возможность проводить открытые уроки, мастер – классы для молодых педагогов.

«Любой проект, конкурсное движение, мероприятие муниципального уровня невозможно без поддержки со стороны администрации города Барнаула. Благодаря этой поддержке созданы условия для развития наставничества в городе. Сообщество учителей города Барнаула положительно оценивает и благодарит работу администрации города Барнаула за поддержку, оказание помощи и содействие всей системе образования», – завершил доклад Данил Белов.

Взято отсюда