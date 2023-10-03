Дефекты и кража: почему жители Барнаула жалуются на проблемы с отоплением

Фото: Анна Меньшикова/ТОЛК

По данным городских властей, по состоянию на 1 октября отопление появилось в 2864 многоквартирных домах из 2947, что составляет 97,2%

В этом году официальный старт отопительного сезона в Барнауле пришелся на 21 сентября, однако многие горожане продолжают сообщать о проблемах с теплом в многоквартирных домах. Подобные жалобы поступают и из других муниципалитетов. Нередко проблемы с запуском связаны с дефектами на сетях, а в одном случае не обошлось без банальной кражи.

“Тепла нет, в квартире 10 градусов”

По состоянию на 2 октября без отопления остаются жильцы девятиэтажки на ул. Солнечная Поляна, 29.

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Жительница этого дома Екатерина Симонова рассказала “Толку”, что она и другие соседи уже неоднократно обращались в свою управляющую компанию “ДЕЗ №1 Ленинского района”, но тепла как не было, так и нет.

“Наша старшая по подъезду сама спускалась с мужем в подвал. Оказалось, что у нас на доме нет кранов. Если запустить отопление, то подвал просто зальет кипятком“, – сообщила собеседница.

По словам девушки, она живет с двумя маленькими детьми:

“Когда температура в квартире опустилась до 10 градусов, пришлось воспользоваться обогревателями. Сейчас мы их почти не выключаем и переживаем за проводку. Она у нас тоже, мягко говоря, не новая“.

Главный инженер “ДЕЗ №1 Ленинского района” Александр Решетов подтвердил “Толку“, что девятиэтажка пока остается без отопления:

“На этом доме у нас украли краны. Тот, кто это сделал, уже пойман. Сейчас устанавливаем новые. До конца недели отопление по этому адресу будет“.

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Сибирская генерирующая компания 2 октября запустила в своем Telegram-канале опрос.

На вопрос: “А в вашей квартире уже тепло?”, по состоянию на 16:00 этого же дня большинство подписчиков, а именно 67%, выбрали вариант “Тепло, светло и уютно”.

Еще 18% участников опроса поставили отметку напротив графы: “В одной комнате батареи горячие, в другой – холодные“.

Вариант “Брр, все еще ждем подключения” выбрали 15% респондентов.

В комментариях под опросом жители Барнаула сообщают адреса, где отопления либо нет вовсе, либо батареи недостаточно теплые.

В этом списке:

ул. Эмилии Алексеевой, 60, 62 и 63;

ул. Г. Исакова, 158;

ул. Советская, 6;

пр. Строителей, 31;

ул. Кулагина, 14;

ул. Юрина, 186, корпус 2;

ул. Островского, 52;

пр. Красноармейский, 54;

ул. Гоголя, 15 и другие адреса.

Представители СГК практически по каждой ситуации оставляют свои комментарии. В частности, на ул. Советской, 6 отопление пропало из-за дефекта на сетях. Проблему обещают устранить в течение нескольких дней. С подобной ситуацией пришлось столкнуться жителям ул. Эмилии Алексеевой.

По ряду адресов энергетики не видят проблемы со своей стороны и перенаправляют горожан в управляющие компании.

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По данным замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергея Татьянина, по состоянию на 1 октября 2023 года в краевом центре запустили отопление во всех детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, в 97,9% организациях здравоохранения.

Он же в ходе расширенного аппаратного совещания в мэрии Барнаула уточнил, что на начало октября тепло запущено в 2864 многоквартирных домах из 2947, что составляет 97,2%.

По словам Татьянина, ход запуска отопления в многоквартирные дома в ежедневном режиме контролируют администрации районов города и городской комитет ЖКХ. Вместе с этим ведется мониторинг и отработка поступивших обращений жителей.

В Новоалтайске тоже мерзнут

Не могут дождаться тепла в своих квартирах и жители пятиэтажки на ул. Юбилейной, 9 в Новогорском микрорайоне Новоалтайска. Дом находится на обслуживании в управляющей компании “Левобережное”. Организацией руководит Артем Волков.

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На прошлой неделе отопление в краевом центре включали только по заявкам потребителей, а с 25 сентября в городе начался массовых запуск тепла

Подробнее о ситуации рассказала “Толку” Анна Гладилова. По ее словам, на протяжении последних трех лет проблемы с отоплением остаются главной головной болью для жителей их дома. Этой осенью они снова не могут дождаться запуска тепла.

“В квартире не больше 20 градусов тепла. Постоянно включаю духовку и обогреватели. За последние десять дней 350 киловатт нагорело. А куда деваться, у меня несовершеннолетний ребенок“, – говорит Гладилова.

Женщина утверждает, что их дом единственный в микрорайоне, у кого до сих пор нет отопления. Ее обращения в администрацию Новоалтайска и УК пока остаются тщетными.

“Толку” не удалось дозвониться в управляющую компанию, обслуживающую проблемный дом.

В свою очередь “Новоалтайские тепловые сети” еще 29 сентября отчитались , что запуск отопления произведен на всех котельных до всех многоквартирных жилых домов:

“Для запуска ваших домов необходимо вашим управляющим компаниям открыть вводную запорную арматуру, сбросить воздух и выполнить регулировку внутридомовой системы. В связи с этим в случае каких-либо перебоев с отоплением просим обращаться в вашу управляющую компанию“.

Взято отсюда

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