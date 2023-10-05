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Дело Сергея Завалихина передали между барнаульскими судами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Виталий Барабаш

Кроме того, общественники еще немного смягчили меру пресечения: домашний арест заменили куда более “гибким” запретом на совершение определенных действий

Уголовное дело руководителя алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина передали из суда Ленинского района в суд Центрального района Барнаула, а самому общественнику вновь изменили меру пресечения. Об этом корреспонденту рассказал адвокат Завалихина Валерий Давыдов.

04 августа, 7:02 Лидера алтайских “афганцев” Завалихина перевели под домашний арест

Общественник все еще связан серьезными ограничениями: он не может давать какие-либо комментарии в СМИ и общается лишь с близкими родственниками

Первое “настоящее” заседание по делу состоялось 3 октября и было посвящено вопросу о мере пресечения как самого общественника, так и второго обвиняемого (по данным “Толка”, это директор принадлежавшей Завалихину фирмы “Фабрика чистоты”).

Обоим подсудимым на сегодняшний день в качестве меры пресечения избран лишь “запрет на совершение определенных действий”, то есть более мягкое ограничение, чем домашний арест , о котором сообщалось ранее. Защита Завалихина обжаловать передачу дела не намерена.

В новом режиме Сергей Завалихин в определенные часы обязан находиться дома, а также не может общаться со вторым подсудимым и его защитником. Кроме того, суд Ленинского района передал дело в Центральный районный суд в связи с территориальной подсудностью. Обвиняют общественника по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере по предварительном сговору).

Напомним, об аресте Сергея Завалихина стало известно в конце 2022 года. Согласно первоначальным данным, общественника подозревали в участии в некой взяточной схеме, но эти данные не подтвердились.

Не получила подтверждения и информация о связи задержания Завалихина с увольнением замглавы краевого минздрава Константина Гордеева.

Позже стало известно, что “афганца” подозревают в том, что его фирма “Фабрика чистоты” якобы оказывала прачечные услуги алтайским медучреждениям по завышенным ценам. А привела к интересу органов проверка со стороны краевой счетной палаты.

Взято отсюда
город горняк

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