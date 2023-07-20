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Депутат призвал футболиста Соболева извиниться перед барнаульцами за “деревню”

редактор01 mins

Сергей Булаев напомнил, что Барнаул – пятый город в Сибири и двадцатый в России по численности населения

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев раскритиковал футболиста Александра Соболева за сравнение Барнаула с деревней и потребовал извинений, пишет “Атмосфера”.

Напомним, Соболев в интервью назвал родной город деревней, отвечая на вопрос, где он познакомился с женой.

Булаев заявил, что у члена сборной России по футболу, видимо, не было времени поближе познакомиться с городом.

“Александр, покопайся в интернете и узнаешь, что здесь живет больше 600 тысяч человек. Пятый город в Сибири и двадцатый в России по численности населения”, – указал координатор регионального отделения ЛДПР.

Также Булаев призвал спортсмена извиниться перед барнаульцами.

“Я вот родился и учился в Барнауле, а после этого работал в селе. И уважительно отношусь и к городу, и к деревне, и знаю, что у людей и там, и там есть своя гордость”, – добавил депутат.

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