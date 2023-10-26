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Депутаты АКЗС одобрили появление общественного наставничества для детей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Толк

Несмотря на единогласное одобрение, во время обсуждения законопроекта вспомнили и о существующих проблемах “детской” сферы региона

Депутаты АКЗС в первом чтении приняли законопроект о создании в Алтайском крае института общественных наставников для несовершеннолетних. Голосование состоялось в ходе сессии 26 октября.

Введение института “общественного наставничества” несовершеннолетних будет дополнительным инструментом, направленным на повышение качества организации индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, в отношении которых осуществляется деятельность органами и учреждениями системы профилактики”, – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Общественные наставники будут заниматься “индивидуальной профилактической работой” с несовершеннолетними для предупреждения “антиобщественных действий”, общественно опасных деяний и преступлений. Стать таким наставником может взрослый гражданин, проживающий в том же населенном пункте, что и несовершеннолетний, и “по своим деловым и моральным качествам” способный стать примером для своего воспитанника. При этом выполнять свои обязанности наставник будет добровольно и безвозмездно.

Не могут быть наставниками те, кому запретили заниматься педагогической деятельностью, граждане с погашенными судимостями по ряду преступлений либо непогашенными и неснятыми судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления в целом. Также не будут заниматься этой работой недееспособные и те, кто имеет заболевания из утвержденного минздравом перечня болезней, с которыми нельзя заниматься педагогической деятельностью.

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Закреплять наставников за несовершеннолетними будет муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Предлагать кандидатуры наставников будут органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органы власти и “иные юридические и физические лица”.

Презентовала законопроект на сессии депутат АКЗС и глава парламентского комитета по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко. А вот единственным комментатором выступил глава парламентского комитета по образованию и науке Александр Молотов. Несмотря на озвученную им поддержку законопроекта, Молотов воспользовался возможностью напомнить коллегам по парламенту о том, что в сфере работы с несовершеннолетними в крае есть проблемы, которые нужно решать.

В Алтайском крае [работают] всего лишь 170 специалистов органов опеки и попечительства. Есть районы, по-моему, порядка 25, где всего лишь по одному специалисту, с невысокими зарплатами и текучкой кадров. В связи с этим у нас есть проблемы со специалистами в комиссиях по делам несовершеннолетних в районах, поэтому у меня просьба и от фракции и от комитета: безусловно, принять закон, но опять же, вернуться и к вопросу об увеличении количества ставок в обозначенных мною органах и учреждениях и повышении зарплат“, – заявил депутат.

По словам Молотова, только системные меры могут решить проблемы, связанные с воспитанием и контролем за несовершеннолетними, в том числе оказавшимися в тяжелом положении.

В итоге за принятие законопроекта в первом чтении единогласно проголосовали все 62 депутата, присутствовавшие на сессии.

Взято отсюда
новости Алтайский

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