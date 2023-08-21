«Держит в страхе всю семью»: знакомая рассказала о мужчине, избившем сына на детской площадке под Новосибирском

Знакомая рассказала, что избивший сына в Новосибирске отец «гоняет» жену и тещу

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В поселке Плановый под Новосибирском мужчина избил сына ремнем на детской площадке из-за того, что тот без спроса ушел из дома. Как рассказала «Газете.Ru» жительница поселка Татьяна, мужчина избивает не только сына, но и жену с тещей. Женщина отметила, что ребенка ранее уже забирали из семьи из-за пьющих родителей.

«Семья неблагополучная. Мама сама училась раньше в коррекционной школе. Оба родителя выпивали и очень даже сильно. Ребенок был изъят семьи, потом родители выполнили условия, поставленные соответствующими органами: они закодировались, устроились на работу, привели в порядок дом, который принадлежит бабушке мальчика. Ребенка им вернули. Я знала, что отец очень строго держит ребенка, но я не думала, что все настолько серьезно. Когда я с внуком стала разговаривать, спросила, знал ли он, что мальчика так папа избивает. Он говорит, что не знал, что он никогда не жаловался, не рассказывал. Отец этого мальчика в страхе держит всю семью. Он избивает маму мальчика, он избивает, гоняет свою тещу. Как пишут в чатах, избиение — это не первый случай. Если он не стесняется так вот прилюдно, не боясь, что у нас камеры на площадке стоят. Наказал он его за то, что ребенок без спроса ушел на площадку из дома. Видела маму – тоже неопрятного, неухоженного вида женщина», — сказала она.

По словам Татьяны, избитый мальчик дружит с ее внуком и часто бывает у них дома. Женщина подчеркнула, что ребенок выглядит «запуганным» и «никогда не отказывается» от еды.

«Мужчину лично не знаю, а мальчика знаю, он дружит с моим внуком. Он часто у нас бывает. Грязный, не знаю, голодный, не голодный, может, просто у мальчика такой хороший аппетит, но кушать никогда не отказывается, всегда с удовольствием садится и с аппетитом ест, чего не скажешь о моем внуке — того никогда не заставишь. Я специально этого мальчика приглашаю, чтобы он вместе с внуком поел. Но это не помогает, у внука так полная тарелка и остается, а у мальчика – пустая. Забитый, да, запуганный, но довольно-таки нормальный ребенок, как и все обычные дети в его возрасте», — добавила она.

Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина избивает своего сына ремнем на детской площадке за то, что он без спроса ушел гулять. По данным очевидцев, мужчина был пьян и кричал, что «сдаст ребенка обратно в детский дом».

Местные жители передали кадры в правоохранительные органы, по факту жестокого обращения с ребенком проверку проводит региональный СК.

Ранее в подмосковных Котельниках тренер по боксу избил ребенка на глазах у детей.

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