Девочку сбили насмерть в барнаульском посёлке - ГОРНЯК22

Девочку сбили насмерть в барнаульском посёлке
Водитель сбежал с места аварии.
Источник фото: «Инцидент Барнаул»
Страшное ДТП произошло сегодня, 19 сентября, в Борзовой Заимке. О нём написали барнаульцы в паблике « Инцидент Барнаул ».
Водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе. По словам очевидцев , водитель мог быть нетрезвым. Он ехал с большой скоростью по встречке, сбил девочку, после чего бросил машину в кустах и убежал в лес.
На месте работали сотрудники скорой помощи, однако спасти ребёнка не удалось. Подробности происшествия уточняются.