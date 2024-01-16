Инга Петри родилась без рук, а теперь помогает другим людям с ОВЗ

NGS.RU, а вместе с ними и мы, продолжаем рассказывать истории о россиянах, которые получили мировую известность и славу не только в нашей стране, но и за рубежом. На этот раз речь пойдет об абсолютно уникальной девушке из Сибири: Инга Петри инвалид с детства, она родилась без рук. Девушка с колоссально огромной силой воли — Инга отказалась от протезов и по максимуму развила способности пальцев ног. Мир громко заговорил об Инге Петри после того, как девушка снялась в клипе популярной музыкальной группы: акустическая баллада Nothing To Declare рассказывает о желании сбежать ото всех. NGS.RU же расскажет об истории главной героини этого клипа.

Инга Петри — американка русского происхождения. Необычная девушка снялась в клипе музыкальной группы MGMT — трек называется Nothing To Declare, что в буквальном переводе означает «нечего сказать».

В клипе Инга показывает, как научилась справляться с привычными рутинными занятиями при помощи ног — она живет такую же жизнь, как и другие девчонки ее возраста: тусуется, влюбляется, путешествует, гуляет по Лувру. В заключительных кадрах Инга находит бюст Венеры Милосской и долго смотрит на безрукую фигуру древнегреческой богини — аналогия очевидна.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяNothing to Declare — третий сингл с альбома Loss of Life, который планируют выпустить 23 февраля

Инга Петри учится в Питтсбургском университете в штате Пенсильвания, изучает юриспруденцию и защищает права людей с ОВЗ. Девушка целенаправленно отказалась от протезов и начала развивать ноги — сейчас с их помощью она ест, делает макияж, печатает на клавиатуре, играет на музыкальных инструментах. У Инги есть молодой человек — совместными снимками девушка делилась в Instagram*.

Мы попытались связаться с Ингой, но к моменту публикации девушка не ответила на вопросы NGS.RU. Ее посты в Instagram* говорят о проблемах со здоровьем — девушка опубликовала фото из клиники с остриженными волосами. У Инги диагностировали рак молочной железы III стадии — она сама рассказала об этом, комментируя релиз клипа Nothing To Declare. Ее слова приводит сайт бостонской радиостанции WECB.

— На момент съемок у меня только что диагностировали рак молочной железы III стадии. Это изменило мое личное восприятие клипа — это больше не художественный замысел, который показывает, как живет человек с отличиями, это превращение сюжета фильма в индивидуальный опыт, утверждение моего образа жизни, — цитирует радиостанция Ингу Петри.

Девушка также добавила, что после подтверждения диагноза она уже не сможет быть тем человеком, которым была. Ей пришлось отложить намеченные цели и сосредоточиться на здоровье. Инга говорит, что завершила одну главу в жизни и начала новую.

— Моя новая глава направлена на борьбу с раком. Пока я не одержу победу над болезнью, не смогу начать следующий этап. Я хочу, чтобы люди, которые посмотрят клип Nothing To Declare, насладились искусством, прониклись тайной. Я надеюсь, что зритель почувствует уязвимость персонажа, который мы запечатлели, и проявит интерес к нему, — приводит слова Инги издание XsNoize.com.

В конце года NGS.RU рассказывал историю другой сибирячки, приобретшей популярность в Америке. Софья Васильева — дочь новосибирских ученых, она снимается в сериалах вместе с мировыми знаменитостями: Джаредом Лето, Кэмерон Диаз, Рами Малеком и другими звездами Голливуда.

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16.01.2024