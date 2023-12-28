Певец-патриот Ярослав Дронов сам делает прически всем ребятам из своего коллектива

На днях опрос ВЦИОМ показал, что певец SHAMAN попал в список самых патриотичных российских исполнителей наряду с Олегом Газмановым и Николаем Расторгуевым. При этом владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что музыканты отказываются выступать на одной сцене с Ярославом Дроновым, так как он абсолютно не искренний исполнитель.

Тем не менее SHAMAN продолжает ездить с концертами по стране. Певец рассказал корреспонденту MSK1.RU, что он делает своим музыкантам прически и подбирает одежду для выхода на сцену.

— Я создаю прически абсолютно всем моим музыкантам и одежду им выбираю, покупаю или шью, потому что я это вижу, — сказал Ярослав Дронов. — Ребят подготавливаю к выходу на сцену перед каждым концертом и сам себя. Например, отпариваю рубашки. И я, конечно, учитываю пожелания своих музыкантов. Это наше совместное творчество, коллективная история. Я обычно спрашиваю — прикольно или нет? Если говорят, что нет, тогда всё меняем.

Барабанщик Константин Солдатов рассказал корреспонденту MSK1.RU, что с Ярославом ему работается великолепно.

— Мы знакомы уже давно, лет шесть, — уточнил барабанщик. — С нашим клавишником Иваном мы работали раньше в караоке, куда однажды пришел Ярослав. Он спел с нами несколько песен, потом мы обменялись телефонами, и процесс пошел. Если же Ярославу какие-то мои партии не нравятся, он мне говорит, что поправить, и я выполняю. Обычно все нюансы обсуждаем на саундчеке.

Константин Солдатов считает, что в творчестве Ярослава нет какого-то одного определенного стиля. Смешаны разные. А в голосе в первую очередь присутствуют нотки фольклора.

— У Ярослава очень яркий и мощный голос, превосходный, пронзительный тембр. Я это отметил, как только впервые его услышал. И еще у него три музыкальных образования. Они, конечно, идут на пользу. У меня оно тоже есть, — подчеркнул Солдатов. — Поэтому я понимаю, как всё происходит, как формируется музыкальный вкус. Начинаешь больше погружаться не только в ту музыку, которая тебе нравится, а в разную. Когда учишься и познаёшь что-то новое — это всегда очень хорошо влияет на дальнейшее творчество, на музыкальный интеллект.

Константин Солдатов рассказал также, что делать прически перед каждым концертом стало уже традицией. Музыканты Ярославу полностью доверяют. Певец экспериментирует, тщательно подбирает образ каждому.

— Мы всё обговариваем. Кому-то Ярослав создает прическу быстрее, кому-то дольше. Всё зависит от длины волос и сложности образа, — отметил Константин. — Если вдруг кому-то что-то не нравится, тогда Ярослав готов предложить что-нибудь другое. Мы всегда приходим к какому-то общему знаменателю. И Ярослав никогда не жалуется на то, что устал. У него полно сил. Советуем ли мы, какая прическа идет больше ему? Нет. Он просто нам заранее говорит, что, возможно, скоро изменится, потом приходит, снимает шапку и показывает.

Оказывается, SHAMAN еще и диктует своим музыкантам, в чем выходить на сцену. Константин Солдатов уточнил, что у их команды какого-то определенного стиля в одежде нет.

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У меня же сейчас образ классического рок-гитариста — выхожу на сцену в куртке из тоненькой кожи, чтобы не было очень жарко, бандане и еще ношу различные аксессуары — браслеты, цепи. Возможно, в будущем придет еще какая-нибудь идея, но пока этот образ меня устраивает полностью.

Недавно Ярослав Дронов оказался в центре скандала — его заподозрили в списывании диплома. Сообщество «Диссернет» опубликовало список страниц выпускной работы исполнителя, на которых есть заимствования.

Ранее мы также рассказывали, где прошло детство SHAMAN’a и о том, сколько стоит выступление SHAMAN’a на корпоративе.

Взято Источник

28.12.2023