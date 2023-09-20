“Добавить нечего”: что говорит Кремль о здоровье Рамзана Кадырова
Фото: vk.com/ramzan
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что у Кремля не имеется информации о состоянии, в котором находится глава Чечни
В Кремле вновь не смогли прояснить ситуацию о состоянии, в котором находится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Между тем, в Сети продолжают ходить неподтвержденные данные якобы о болезни руководителя Чечни.
Что сказал Дмитрий Песков о состоянии Рамзана Кадырова
Во вторник, 19 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что он не может ничего добавить к своему предыдущему заявлению по поводу здоровья главы Чечни.
“Мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить“, – отметил официальный представитель Кремля.
Отметим, что днем ранее Дмитрий Песков уже указывал , что в Кремле не располагают информацией о возможной болезни Кадырова.
19 сентября, 10:39 Что известно о состоянии здоровья Рамзана Кадырова и что говорят власти
Рамзан Кадыров продолжительное время находится в отпуске. В Сети множатся все новые и новые слухи о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни
Что за слухи о болезни Рамзана Кадырова
Как передает РИА Новости , ранее в некоторых телеграм-каналах ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Рамзан Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.
Кроме того, еще ранее активное распространение получили слухи о якобы тяжелой болезни главы Чечни.
На этом фоне еще 17 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео своей прогулки . В кадре глава Чечни предложил тем, кто не способен отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
Что говорят в правительстве Чечни?
В контексте всей этой информации журналисты “Московского комсомольца” позвонили в пресс-службу правительства Чечни, пытаясь связаться с советником Рамзана Кадырова Ахмедом Дудаевым. Ответа по поводу состояния здоровья главы республики они не получили.
По дынным “МК”, не внес ясность в этот вопрос и сенатор РФ от Чеченской Республики Сулейман Геремеев.
“Официальные органы и чеченские спикеры по совершенно непонятным причинам не стремятся прерывать поток слухов о состоянии здоровья Рамзана Кадырова“, – резюмировало в этой связи издание.