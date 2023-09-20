“Добавить нечего”: что говорит Кремль о здоровье Рамзана Кадырова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что у Кремля не имеется информации о состоянии, в котором находится глава Чечни

В Кремле вновь не смогли прояснить ситуацию о состоянии, в котором находится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Между тем, в Сети продолжают ходить неподтвержденные данные якобы о болезни руководителя Чечни.

Что сказал Дмитрий Песков о состоянии Рамзана Кадырова

Во вторник, 19 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что он не может ничего добавить к своему предыдущему заявлению по поводу здоровья главы Чечни.

“Мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить“, – отметил официальный представитель Кремля.

Отметим, что днем ранее Дмитрий Песков уже указывал , что в Кремле не располагают информацией о возможной болезни Кадырова.

19 сентября, 10:39 Что известно о состоянии здоровья Рамзана Кадырова и что говорят власти

Рамзан Кадыров продолжительное время находится в отпуске. В Сети множатся все новые и новые слухи о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни

Что за слухи о болезни Рамзана Кадырова

Как передает РИА Новости , ранее в некоторых телеграм-каналах ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Рамзан Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.

Кроме того, еще ранее активное распространение получили слухи о якобы тяжелой болезни главы Чечни.

На этом фоне еще 17 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео своей прогулки . В кадре глава Чечни предложил тем, кто не способен отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.

Что говорят в правительстве Чечни?

В контексте всей этой информации журналисты “Московского комсомольца” позвонили в пресс-службу правительства Чечни, пытаясь связаться с советником Рамзана Кадырова Ахмедом Дудаевым. Ответа по поводу состояния здоровья главы республики они не получили.

По дынным “МК”, не внес ясность в этот вопрос и сенатор РФ от Чеченской Республики Сулейман Геремеев.

“Официальные органы и чеченские спикеры по совершенно непонятным причинам не стремятся прерывать поток слухов о состоянии здоровья Рамзана Кадырова“, – резюмировало в этой связи издание.