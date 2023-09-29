Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что нынешняя глава республики Майя Санду в попытке угодить Западу пытается убедить сограждан разрушить отношения с Россией.

Ранее Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Молдавия усматривает в европейских ценностях, которые стремится продвигать, обязательное отрицание всего российского, но это ошибка, ведь Россия – тоже европейская ценность, и цену этой ошибки придется заплатить молдавскому народу.

“Пытаясь угодить своим кураторам на Западе, Санду и ее партия фанатично пытаются убедить граждан, что, развивая отношения с Европейским союзом, США, мы должны разрушить отношения с нашим стратегическим партнером Россией, странами СНГ… Попытка сломать через колено тех, кто не разделяет политику властей, усугубила раскол среди граждан страны. Как свидетельствуют все опросы, в том числе и сделанные провластными социологами, большинство населения против разрыва с Россией и странами Содружества”, – написал Додон. По его словам, каждую неделю правительство и парламент денонсируют соглашения со странами СНГ, из страны высылают российских дипломатов, предпринимают другие демарши. Додон полагает, что подобная политика спровоцировала “жесточайший кризис в экономике, невиданные за последние десятилетия скачок цен и инфляции, рост бедности, протесты населения”. При этом экс-президент уверен, что многие молдавские политики уже подготовили себе место за пределами страны.

“Граждан страны проводимая ими политика втягивания нейтральной Молдовы в конфликт на территории соседней страны ведет к трагедии, последствия которой неизмеримо больше, чем те, которые нам пришлось пережить за два года их правления. И я советую людям крепко об этом подумать, прежде чем отправиться на избирательные участки в ноябре”, – заявил Додон, добавив, что на смену временщикам у власти придут государственники, которые восстановят отвечающее интересам народа стратегическое партнерство с Россией и другими странами СНГ.

Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.

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