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Дождь, мокрый снег и ветер 100 км/ч. В Алтайском крае передали штормпрогноз

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pexels

В Алтайском крае в ближайшее время резко похолодает и обрушатся осадки. Водителей в целях безопасности призвали “переобуться” в зимнюю резину

В Алтайском крае передают штормовое предупреждение на сутки 23 октября и ночь 24 октября из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС.

В регионе в ближайшие дни обещают дожди, переходящие в мокрый снег, гололед, усиление ветра до 28 м/с (100 км/ч), а также похолодание.

Так, ночью 23 октября в крае местами ожидаются сильные дожди и мокрый снег. В отдельных районах будут гололедные явления. Порывы ветра могут достигнуть 28 м/с. Температура составит +2…+7 градусов, местами похолодает до -3.

Днем по югу пройдут сильные дожди, переходящие в мокрый снег. В целом по региону прогнозируют умеренные осадки. Возможны гололедные явления. Порывы юго-западного ветра могут достигнуть 28 м/с. Столбики термометров днем покажут +4…+9 градусов.

В Барнауле днем также пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха составит +2…+4 градуса.

Взято отсюда
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