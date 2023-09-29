29.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Второй пошел. Еще один алтайский район попытался вернуть выборы главы
Спорт
Какие автобусы закупят в Алтайском крае
Политика
Мирный атом — это прорыв в социально-экономическом развитии Алтайского края
Политика
Нагорно-Карабахская республика прекращает существование: что это значит
Общество
Астрологи назвали знак зодиака, жизнь которого изменится к лучшему в октябре
Общество
Сборная Алтайского края победила на Всероссийских соревнованиях ветеранов-гиревиков

Коллекция категорий

Бизнес128 Новости
Здоровье192 Новости
Новости Алтай1168 Новости
Новости Горняк224 Новости
Образование139 Новости
Общество314 Новости
Объявления79 Новости
Политика229 Новости
Спорт171 Новости
Платим за интересные новости!

Дожди, грозы и до +17 градусов: какая погода будет в Алтайском крае 29 сентября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Виталий Барабаш

К концу недели синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Снова возвращается похолодание с дождями и грозами на большей части территории края

Днем 29 сентября температура воздуха в Алтайском крае составит около +12…+17 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Местами в этот день по краю пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в пятницу ожидается до +12…+14 градусов. В начале дня будет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Взято отсюда
горняк

Добавить комментарий

Похожие новости