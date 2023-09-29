Дожди, грозы и до +17 градусов: какая погода будет в Алтайском крае 29 сентября

Фото: Виталий Барабаш

К концу недели синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Снова возвращается похолодание с дождями и грозами на большей части территории края

Днем 29 сентября температура воздуха в Алтайском крае составит около +12…+17 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Местами в этот день по краю пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в пятницу ожидается до +12…+14 градусов. В начале дня будет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Взято отсюда

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