Дожди с грозами и до +30. В Алтайском крае сохраняется штормовая погода
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Неблагоприятные погодные условия сохраняются в Алтайском крае. В конце недели в регионе пройдут дожди, местами с грозами
В Алтайском крае в воскресенье, 23 июля, ожидается дождливая, но теплая погода, сообщает сайт регионального ЦГМС.
Так, на большей территории региона пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер подует западный с силой 5-10 м/с и порывами до 15 м/с. Дневные температуры составят +20…+25 градусов, местами будет жарко до +30 градусов.
В Барнауле осадков не прогнозируют. Ветер подует с запада с силой 5-10 м/с. Столбики термометров покажут +23…+25 градусов.
Отметим, что в крае продолжают действовать два штормовых предупреждения – о высокой пожароопасности и аномальной жаре.