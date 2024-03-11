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Дорожные службы Барнаула проводят мероприятия по подготовке к весеннему паводку

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Дорожные службы Барнаула проводят мероприятия по подготовке к весеннему паводку

Дорожные службы Барнаула проводят мероприятия по подготовке к весеннему паводку

Дорожные службы Барнаула проводят мероприятия по подготовке к весеннему паводку

Дорожные службы Барнаула проводят мероприятия по подготовке к весеннему паводку

Дорожные службы Барнаула проводят мероприятия по подготовке к весеннему паводку

Из-за повышения температур в выходные дни началось активное таяние снега;  дорожные бригады работали над пропускной способностью ливнеприемных канализаций, а также очищали проезжую часть от воды в тех местах, где отсутствуют ливнеприемные колодцы.

Мероприятия по устранению воды с проезжей части проводились на проспектах Космонавтов, Строителей (в районе дома № 16), Красноармейском, Павловском тракте, улицах Северо-Западной, ул. Юрина, пересечении ул.Молодежная-ул. Ядринцева, других участках улично-дорожной сети. 

Сегодня, 11 марта, эти работы и другие мероприятия по подготовке к весеннему сезону проходят на ул. Молодежной, в п. Южном. На постоянной основе проводится грейдирование дорог частного сектора для предотвращения подтоплений в период потепления. 

Кроме того, продолжаются мероприятия по поддержанию улично-дорожной сети в нормативном состоянии – прометание, обработка противогололедными средствами, вывоз снега. 

Всего в дневную смену работает 119 дорожных рабочих и 77 единиц техники. В ночную смену дороги и тротуары обслуживала 101 единица техники.

Взято отсюда

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