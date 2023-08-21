Двухлетнюю девочку, пропавшую в Петербурге, нашли живой

«78.ru»: пропавшая в Петербурге двухлетняя девочка найдена живой

Двухлетнюю девочку, пропавшую после прогулки с пьяным отчимом на севере Петербурга, нашли. Об этом сообщает «78.ru».

Об исчезновении девочки в полицию 20 августа заявила ее мать, женщина сообщила, что дочь отправилась на прогулку вместе с нетрезвым отчимом, домой мужчина и ребенок не вернулись.

Поиски девочки длились всю ночь, сотрудники полиции и волонтеры отряда «ЛизаАлерт» обходили дворы и детские площадки, устанавливалось местонахождение отчима ребенка. Как сообщил «78.ru» источник в правоохранительных органах, девочку нашли живой, она находится в больнице вместе с матерью.

20 августа в Краснодарском крае нашли живым пропавшего восьмилетнего мальчика, ребенка искали почти трое суток.

Ранее в Уфе пропала 39-летняя женщина с трехлетним сыном.

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